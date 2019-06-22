Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Белого дома.

Причиной продления санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.