Трамп продлил санкции против Северной Кореи

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Суббота, 22 июня 2019, 05:12

Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Белого дома.

Причиной продления санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.

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Темы: санкции КНДР США


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