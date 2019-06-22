Трамп продлил санкции против Северной Кореи
71 просмотр
Суббота, 22 июня 2019, 05:12
Президент США Дональд Трамп на год продлил ограничительные меры в отношении Северной Кореи.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Белого дома.
Причиной продления санкций стало "существование и риск распространения" ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика Пхеньяна, которые представляют собой "экстраординарную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.
Режим экономических санкций США по отношению к КНДР действует с 1950-х годов, действие ограничительных мер постоянно продлевается.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua