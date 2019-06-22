Гройсман спростовує заяву Тимошенко: ГТС – не може і не буде приватизованою

Українська газотранспортна система є стратегічним активом, вона не може і не буде приватизована. Всі інші чутки – брехня і спроби залякати людей під вибори.

Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

"Однозначно говорю: ГТС України не може і не має бути приватизованою. Вона має знаходитися у власності держави. Все інше – брехня. Людей під вибори залякують. Гарантую, що ані я, ані уряд не приймали жодних рішень з цього приводу", - сказав Гройсман.

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