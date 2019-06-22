Гройсман опровергает заявление Тимошенко: ГТС - не может и не будет приватизированной

Украинская газотранспортная система является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована. Все остальное слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Урядовий портал.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу ", - сказал Гройсман.

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