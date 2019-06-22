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Гройсман опровергает заявление Тимошенко: ГТС - не может и не будет приватизированной

Суббота, 22 июня 2019, 05:57
Гройсман опровергает заявление Тимошенко: ГТС - не может и не будет приватизированной

Украинская газотранспортная система является стратегическим активом, она не может и не будет приватизирована. Все остальное слухи - ложь и попытки запугать людей под выборы.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Урядовий портал.

"Однозначно говорю: ГТС Украины не может и не должна быть приватизированной. Она должна находиться в собственности государства. Все остальное - ложь. Людей под выборы запугивают. Гарантирую, что ни я, ни правительство не принимали никаких решений по этому поводу ", - сказал Гройсман.

Напоминаем:

  • Партия ВО "Батькивщина" обратилась в Государственное бюро расследований с заявлением о доведении до искусственного банкротства украинской газотранспортной системы. Ее лидер, народный депутат Юлия Тимошенко утверждает, что правительство Гройсмана приняло постановления №484 и №496, которые предусматривают, что вновь созданному публичному акционерному обществу "Магистральные газопроводы Украины" передается полностью все имущество, хранилища, транспортная система.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманТимошенкогазГБР
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