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На Івано-Франківщині блискавка влучила в зупинку, загинуло 3 людей

Субота, 22 червня 2019, 08:11
На Івано-Франківщині блискавка влучила в зупинку, загинуло 3 людей

У с. Беньківці  Івано-Франківської області: блискавка влучила у зупинку, де перебували п'ятеро людей. У результаті удару троє чоловіків загинули на місці пригоди, а дві жінки  госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Повідомлення про нещасний випадок у с. Беньківці надійшло до поліції в 19:10 21 червня.

Поліцейськими встановлено, що блискавка влучила у зупинку, яка складається з металевих конструкцій. На місці пригоди  загинули троє чоловіків (1954, 1963 та 1985 року народження), які з Львівської області приїхали до родичів. Крім того, травмувалися дві жінки, місцеві мешканки. Їх при свідомості госпіталізовано.

Одна із потерпілих стояла трохи далі від інших осіб і пояснила, що від миттєвого удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією згідно ст. 115 ККУ.

Теми: надзвичайна подіястихійне лихоІвано-Франківська область
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