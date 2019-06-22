Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Ивано-Франковщине молния попала в остановку, погибли 3 человека

Суббота, 22 июня 2019, 08:11
На Ивано-Франковщине молния попала в остановку, погибли 3 человека

В с. Беньковцы Ивано-Франковской области: молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли на месте происшествия, а две женщины госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщение о несчастном случае в с. Беньковцы поступило в полицию в 19:10 21 июня.

Полицейскими установлено, что молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмированы две женщины, местные жительницы. Они в сознании госпитализированы.

Одна из пострадавших стояла чуть дальше от других людей и объяснила, что от мгновенного удара ее отбросило на землю, а когда поднялась, то мужчины признаков жизни не подавали.

По факту смерти открыто уголовное производство по предварительной квалификацией по ст. 115 УК.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествиестихийное бедствиеИвано-Франковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Мать подростка, с отцом погибшего на "Титане", заявила, что уступила место сыну
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: