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На Херсонщині радника Мангера спіймали на хабарі в $30 тисяч

Субота, 22 червня 2019, 08:43

На Херсонщині військова прокуратура викрила на хабарі директора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка", який є радником голови Херсонської облради Владислава Мангера.

Як повідомляє військова прокуратура Південного регіону, операцію проведено спільно зі слідчими ГУ НП в Одеській області та за оперативного супроводження спецпідрозділу "К" Головного управління СБУ в АР Крим.

 

"Установлено, що вказаний посадовець, попередньо змовившись зі службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кошти здирник отримав за сприяння у виділенні 3-х земельних ділянок на території с. Щасливцеве.

"Військова прокуратура готує вказаній особі повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в прокуратурі.

 

Санкція ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда
Теми: Херсонська областьхабар
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