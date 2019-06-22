В Херсонской области советника Мангера поймали на взятке в $30 тысяч

В Херсонской области военная прокуратура разоблачила на взятке директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", который является советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Как сообщает военная прокуратура Южного региона, операция была проведена совместно со следователями ГУ ЧП в Одесской области и при оперативном сопровождении спецподразделения "К" Главного управления СБУ в АР Крым.

"Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства вымогатель получил за содействие в выделении 3-х земельных участков на территории с. Счастливцево.

"Военная прокуратура готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

Санкция ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.