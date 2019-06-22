Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Херсонской области советника Мангера поймали на взятке в $30 тысяч

Суббота, 22 июня 2019, 08:43

В Херсонской области военная прокуратура разоблачила на взятке директора коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", который является советником председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Как сообщает военная прокуратура Южного региона, операция была проведена совместно со следователями ГУ ЧП в Одесской области и при оперативном сопровождении спецподразделения "К" Главного управления СБУ в АР Крым.

 

"Установлено, что указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 30 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства вымогатель получил за содействие в выделении 3-х земельных участков на территории с. Счастливцево.

"Военная прокуратура готовит указанному лицу уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в прокуратуре.

 

Санкция ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Украинская правда
Темы: Херсонская областьвзятка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Херсонская область
Контрактница ВСУ сливала россиянам секретные данные, ее завербовал "Димка" – СБУ
Обстрелы Херсонщины в воскресенье: есть погибшая, пострадали 5 человек, из них двое детей
Россияне обстреляли Херсонщину: есть раненые, уничтожен урожай
Последние новости
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
Все новости...
Реклама: