Грузія: під час розгону мітингу в четвер постраждало понад 30 журналістів

31 співробітник різних грузинських ЗМІ постраждали під час мітингу в четвер перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі.

Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, пише "Грузія online".

За інформацією Хартії, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями.

Наприклад, у фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії "Руставі 2" Тамар Багашвілі був зафіксований перелом плеча, і їй знадобилася операція.

Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього зламана щелепа і йому також знадобилася невідкладна хірургічна операція.

Хартія публікує імена всіх постраждалих журналістів, а також характер їхніх ушкоджень.

Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agenda.ge, у п'ятницю в центрі Тбілісі перед будівлею парламенту під час нової акції протесту ніяких зіткнень з силовиками не відбувалося.

Перед будівлею парламенту перебувало декілька тисяч осіб, в тому числі багато студентів різних вузів. Лідери опозиції також були присутні на мітингу на проспекті Руставелі, але їм не дозволяли робити публічні заяви.

Учасники протесту після півночі виконали гімн Грузії і оголосили, що не розійдуться доти, поки не будуть виконані всі їхні вимоги.

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