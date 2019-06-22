Грузія: під час розгону мітингу в четвер постраждало понад 30 журналістів

2513 переглядів
Субота, 22 червня 2019, 09:09

31 співробітник різних грузинських ЗМІ постраждали під час мітингу в четвер перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі.

Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, пише "Грузія online".

За інформацією Хартії, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями.

Наприклад, у фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії "Руставі 2" Тамар Багашвілі був зафіксований перелом плеча, і їй знадобилася операція.

Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього зламана щелепа і йому також знадобилася невідкладна хірургічна операція.

Хартія публікує імена всіх постраждалих журналістів, а також характер їхніх ушкоджень.

Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agenda.ge, у п'ятницю в центрі Тбілісі перед будівлею парламенту під час нової акції протесту ніяких зіткнень з силовиками не відбувалося.

Перед будівлею парламенту перебувало декілька тисяч осіб, в тому числі багато студентів різних вузів. Лідери опозиції також були присутні на мітингу на проспекті Руставелі, але їм не дозволяли робити публічні заяви.

Учасники протесту після півночі виконали гімн Грузії і оголосили, що не розійдуться доти, поки не будуть виконані всі їхні вимоги.

Нагадаємо:

  • Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
  • Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
  • Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.
  • У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту, однак увечері протести під парламентом поновилися.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Грузія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Путін заборонив авіакомпаніям РФ літати в Грузію 21 червня 2019, 22:10
У Тбілісі біля парламенту почалася нова акція протесту 21 червня 2019, 18:46
Напруга в Грузії: спікер парламенту подав у відставку 21 червня 2019, 16:09
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
здоров'я

23 факти про вагіну, які ви захочете розповісти друзям

мова

Як "прокачати" свою українську мову

здоров'я

Як пахнути, а не смердіти