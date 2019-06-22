Грузія: під час розгону мітингу в четвер постраждало понад 30 журналістів
31 співробітник різних грузинських ЗМІ постраждали під час мітингу в четвер перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де спецназ застосував сльозогінний газ і гумові кулі.
Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, пише "Грузія online".
За інформацією Хартії, всі постраждалі журналісти були поранені гумовими кулями.
Наприклад, у фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, у журналістки телекомпанії "Руставі 2" Тамар Багашвілі був зафіксований перелом плеча, і їй знадобилася операція.
Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього зламана щелепа і йому також знадобилася невідкладна хірургічна операція.
Хартія публікує імена всіх постраждалих журналістів, а також характер їхніх ушкоджень.
Разом з тим, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agenda.ge, у п'ятницю в центрі Тбілісі перед будівлею парламенту під час нової акції протесту ніяких зіткнень з силовиками не відбувалося.
Перед будівлею парламенту перебувало декілька тисяч осіб, в тому числі багато студентів різних вузів. Лідери опозиції також були присутні на мітингу на проспекті Руставелі, але їм не дозволяли робити публічні заяви.
Учасники протесту після півночі виконали гімн Грузії і оголосили, що не розійдуться доти, поки не будуть виконані всі їхні вимоги.
Нагадаємо:
- Через скандал із російськими депутатами, які з’явилися у грузинському парламенті, у четвер ввечері в Тбілісі почалися масові протести. Опозиція висунула вимогу про відставку спікера, голів МЗС та прикордонної служби, а згодом спробувала взяти штурмом парламент.
- Вночі поліція розігнала людей за допомогою сльозогінного газу, але згодом вони повернулися.
- Під час сутичок під парламентом Грузії постраждали 240 людей, більше сотні досі перебувають у лікарнях.
- У п’ятницю на тлі зростання напруги у відставку подав спікер грузинського парламенту, однак увечері протести під парламентом поновилися.
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