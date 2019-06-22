Грузия: во время разгона митинга в четверг пострадало более 30 журналистов
31 сотрудник различных грузинских СМИ пострадали во время митинга в четверг перед зданием парламента в центре Тбилиси, где спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули.
Об этом говорится в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии, пишет "Грузия online".
По информации Хартии, все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями.
К примеру, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча и ей понадобилась операция.
Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть и ему также понадобилась неотложная хирургическая операция.
Хартия публикует имена всех пострадавших журналистов, а также характер их повреждений.
Вместе с тем, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agenda.ge, в пятницу в центре Тбилиси перед зданием парламента во время новой акции протеста никаких столкновений с силовиками не происходило.
Перед зданием парламента находилось несколько тысяч человек, в том числе многие студенты различных вузов. Лидеры оппозиции также присутствовали на митинге на проспекте Руставели, но им не позволяли делать публичные заявления.
Протестующие после полуночи исполнили гимн Грузии и объявили, что не разойдутся, пока не будут выполнены все их требования.
Напомним:
- Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.
- Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
- Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
- В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.
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