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Грузия: во время разгона митинга в четверг пострадало более 30 журналистов

Суббота, 22 июня 2019, 09:09

31 сотрудник различных грузинских СМИ пострадали во время митинга в четверг перед зданием парламента в центре Тбилиси, где спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули.

Об этом говорится в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии, пишет "Грузия online".

По информации Хартии, все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями.

К примеру, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании "Рустави 2" Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча и ей понадобилась операция.

Член службы охраны "Рустави 2" Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть и ему также понадобилась неотложная хирургическая операция.

Хартия публикует имена всех пострадавших журналистов, а также характер их повреждений.

Вместе с тем, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agenda.ge, в пятницу в центре Тбилиси перед зданием парламента во время новой акции протеста никаких столкновений с силовиками не происходило.

Перед зданием парламента находилось несколько тысяч человек, в том числе многие студенты различных вузов. Лидеры оппозиции также присутствовали на митинге на проспекте Руставели, но им не позволяли делать публичные заявления.

Протестующие после полуночи исполнили гимн Грузии и объявили, что не разойдутся, пока не будут выполнены все их требования.

Напомним:

  • Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, в четверг вечером в Тбилиси начались массовые протесты.
  • Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
  • Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
  • В пятницу на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.

Украинская правда
Темы: Грузия
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