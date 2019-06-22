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Через спеку можливі відключення електроенергії – Укренерго

Субота, 22 червня 2019, 12:07

"Укренерго" попереджає про можливість аварійного відключення електроенергії у зв’язку з високою температурою повітря.

Відповідну заяву від 21 червня розміщено на сайті компанії.

"В енергосистемі склалася загрозлива ситуація із забезпеченням балансу виробництва та споживання електроенергії. За останні два тижні в Україні зафіксовані рекордні показники температури повітря, при цьому пік споживання потужності становив 17935 МВт", - йдеться в заяві.

Там зазначається, що при зростанні температури повітря та піковому споживанні необхідні відповідні резервні маневрові потужності, зокрема, блоки ТЕС, забезпечені паливом.

"В поточних умовах енергосистема України працює з відсутніми нормативними резервами потужності на енергоблоках ТЕС генеруючих компаній", - заявили в "Укренерго".

Там уточнили, що наразі поза резервом через відсутність вугілля знаходяться 7 блоків ТЕС, а за 10 днів спеки запаси вугілля на складах ТЕС зменшились майже на 10%. Ситуація ускладнюється виведенням в аварійний ремонт ще 8 блоків ТЕС.

"При подальшому підвищенні температури, збереженні тенденції виведення блоків ТЕС в аварійний ремонт та відсутності палива на теплових станціях в енергосистемі складеться надзвичайна ситуація", - попереджають у компанії.

Там зазначили, що в таких випадках Укренерго може застосовувати графіки аварійного вимкнення для забезпечення цілісності енергосистеми.

"Вирішити питання може прискорення виведення з ремонтів Трипільської, Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго" та Слов’янської ТЕС "Донбасенерго" або ж включення у роботу газомазутних блоків ТЕС. Крім цього для подальшої надійної роботи енергосистеми необхідно забезпечити стабільність постачання вугілля, зокрема на Криворізьку та Луганську ТЕС "ДТЕК Енерго", - заявили в компанії.

Зазначається, що з цього приводу Укренерго вже звернулось до РНБОУ з відповідним листом.

Теми: енергетика
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