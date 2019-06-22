Из-за жары возможны отключения электроэнергии - Укрэнерго

2318 просмотров
Суббота, 22 июня 2019, 12:07

"Укрэнерго" предупреждает о возможности аварийного отключения электроэнергии в связи с высокой температурой воздуха.

Соответствующее заявление от 21 июня размещено на сайте компании.

"В энергосистеме сложилась угрожающая ситуация с обеспечением баланса производства и потребления электроэнергии. За последние две недели в Украине зафиксированы рекордные показатели температуры воздуха, при этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспеченные топливом.

"В текущих условиях энергосистема Украины работает с отсутствующими нормативными резервами мощности на энергоблоках ТЭС генерирующих компаний", - заявили в "Укрэнерго".

Там уточнили, что пока вне резерва из-за отсутствия угля находятся 7 блоков ТЭС, а за 10 дней жары запасы угля на складах ТЭС уменьшились почти на 10%. Ситуация осложняется выводом в аварийный ремонт еще 8 блоков ТЭС.

"При дальнейшем повышении температуры, сохранении тенденции вывода блоков ТЭС в аварийный ремонт и отсутствия топлива на тепловых станциях в энергосистеме сложится чрезвычайная ситуация", - предупреждают в компании.

Там отметили, что в таких случаях Укрэнерго может применять графики аварийного отключения для обеспечения целостности энергосистемы.

"Решить вопрос может ускорение вывода из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго" или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС. Кроме этого для дальнейшей надежной работы энергосистемы необходимо обеспечить стабильность поставок угля, в частности на Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго", - заявили в компании.

Отмечается, что по этому поводу Укрэнерго уже обратилось к СНБОУ с соответствующим письмом.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: энергетика


powered by lun.ua
Материалы по теме
Запуск рынка электроэнергии может привести к отключению электричества в городах – Герус 21 июня 2019, 10:21
В Украине могут заменить "Роттердам+" на "Роттердам-" 14 июня 2019, 16:27
ЕБРР поддерживает перенос запуска рынка электроэнергии на 3-6 месяцев 13 июня 2019, 16:49
Все новости
Главные новости
ГБР расследует "захват власти" Порошенко, Парубием и Гройсманом – СМИ
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко: был на конных соревнованиях
На Ивано-Франковщине молния попала в остановку, погибли 3 человека
Россия утилизирует украинскую подводную лодку, захваченную во время аннексии Крыма
Все новости
психология

Что нужно знать о депрессии

Фото, видео

Как на самом деле выглядела Нефертити

здоровье

Усилитель вкуса глутамат натрия: когда вредит, а когда — нет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів