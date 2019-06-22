Війна не має стати звичним явищем – Зеленський

7637 переглядів
Субота, 22 червня 2019, 12:32

Президент Володимир Зеленський наголошує, що потрібно докласти зусиль, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

Про це він заявив у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, повідомляє прес-служба президента.

Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну", – зазначив президент.

"Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", - додав він.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Полонені Цукерберга 22 червня 2019, 06:00
"Можу пофарбувати ларьок": Коломойського здивували плани Зеленського 21 червня 2019, 18:27
Зеленський відповів на петицію: не може звільнити Авакова 21 червня 2019, 16:41
Усі новини
Головні новини
Вибори: ЦВК доповнила список зареєстрованих кандидатів і відмовила комуністам
Справа нацгвардійця Марківа: Відома дата оголошення вироку
Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019
Забруднення повітря у Києві: покращення обіцяють ближче до липня
Усі новини
здоров'я

23 факти про вагіну, які ви захочете розповісти друзям

мова

Як "прокачати" свою українську мову

здоров'я

Як пахнути, а не смердіти