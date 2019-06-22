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Війна не має стати звичним явищем – Зеленський

Субота, 22 червня 2019, 12:32

Президент Володимир Зеленський наголошує, що потрібно докласти зусиль, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

Про це він заявив у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, повідомляє прес-служба президента.

Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну", – зазначив президент.

"Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", - додав він.

Українська правда
Теми: Зеленськийвійна
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