Війна не має стати звичним явищем – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що потрібно докласти зусиль, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.

Про це він заявив у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, повідомляє прес-служба президента.

Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.

"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну", – зазначив президент.

"Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", - додав він.