Війна не має стати звичним явищем – Зеленський
Субота, 22 червня 2019, 12:32
Президент Володимир Зеленський наголошує, що потрібно докласти зусиль, щоб війна не стала звичним явищем для наступних поколінь.
Про це він заявив у День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні, повідомляє прес-служба президента.
Зеленський нагадав, що рано-вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва.
"Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі. Маємо пам’ятати ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну", – зазначив президент.
"Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя", - додав він.
Українська правда