Война не должна стать привычным явлением - Зеленский
Президент Владимир Зеленский отмечает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.
Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента.
Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардирование Киева.
"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - отметил президент.
"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - добавил он.
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