Война не должна стать привычным явлением - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отмечает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардирование Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - отметил президент.

"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - добавил он.