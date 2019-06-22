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Война не должна стать привычным явлением - Зеленский

Суббота, 22 июня 2019, 12:32

Президент Владимир Зеленский отмечает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений.

Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялось бомбардирование Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", - отметил президент.

"Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", - добавил он.

Украинская правда
Темы: Зеленскийвойна
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