Баканов у Вашингтоні розповів про стратегічні послання Зеленського
Тимчасово виконуючий обов‘язки голови СБУ Іван Баканов у США обговорив підготовку візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа.
Як повідомляє прес-центр СБУ, Баканов "довів до американської сторони ряд стратегічних послань" Зеленського.
Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави.
Також Баканов "наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів".
Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах.
Прес-центр СБУ повідомляє, що візит Баканова відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва.
"Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США", – наголосив Баканов під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл.
Нагадаємо:
- Президент України Володимир Зеленський отримав від свого американського колеги Дональда Трампа запрошення відвідати Сполучені Штати з офіційним візитом.
- Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можливі після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.