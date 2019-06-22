Баканов у Вашингтоні розповів про стратегічні послання Зеленського

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Субота, 22 червня 2019, 14:16

Тимчасово виконуючий обов‘язки голови СБУ Іван Баканов у США обговорив підготовку візиту до Вашингтону президента Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє прес-центр СБУ, Баканов "довів до американської сторони ряд стратегічних послань" Зеленського.

Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Також Баканов "наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів".

Зазначається, що сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах.

Прес-центр СБУ повідомляє, що візит Баканова відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва.

"Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США", – наголосив Баканов під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи Фіоною Гіл.

Нагадаємо:

  • Президент України Володимир Зеленський отримав від свого американського колеги Дональда Трампа запрошення відвідати Сполучені Штати з офіційним візитом.
  • Посол України у Вашингтоні Валерій Чалий заявив, що візит Зеленського до США та його зустріч із Трампом можливі після дострокових парламентських виборів в Україні, можливо вже у серпні.

Українська правда

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Теми: СБУ США Зеленський


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