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Баканов в Вашингтоне рассказал о стратегических посланиях Зеленского

Суббота, 22 июня 2019, 14:16
Баканов в Вашингтоне рассказал о стратегических посланиях Зеленского

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов в США обсудил подготовку визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского, который вскоре должен состояться по приглашению президента США Дональда Трампа.

Как сообщает пресс-центр СБУ, Баканов "довел до американской стороны ряд стратегических посланий" Зеленского.

В частности, во время встречи с заместителем помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом была подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции нашего государства.

Также Баканов "отметил преданности новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам".

Отмечается, что стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах.

Пресс-центр СБУ сообщает, что визит Баканова проходит по приглашению американской стороны и имеет целью ознакомить руководителя СБУ результатам Украина-американского сотрудничества безопасности.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого Дома и Государственного департамента США", - отметил Баканов во время беседы со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Гил.

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский получил от своего американского коллеги Дональда Трампа приглашение посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.
  • Посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможны после досрочных парламентских выборов в Украине, возможно, уже в августе.

Украинская правда
Темы: СБУСШАЗеленский
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