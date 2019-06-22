Спека поки не спадає, але подекуди пройдуть грози

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Субота, 22 червня 2019, 15:40

У неділю, 23 червня, в західних, Вінницькій та Житомирській областях очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

 

На решті території України 23 червня очікується спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°; без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві - переважно суха та спекотна погода зі слабким вітром та температурою вночі близько 20°, вдень 31-33°.

У Київській області вночі без опадів, вдень окремі короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У понеділок, 24 червня, у Вінницькій, Житомирській, і в окремих районах Київської області вдень короткочасний дощ, гроза. На решті території України — без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

 

25 червня опадів в Україні не очікується, температура 25-30°, у північних областях 26-31°.

 

У Києві та області - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 24 червня в окремих районах короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно східний, 3-5 м/с. Температура вночі 16-21°; вдень 24 червня 29-34°, 25 червня 26-31°.

 

26-27 червня в Україні переважно без опадів. Температура у південній частині вночі 18-23°, вдень 30-35°, на решті території вночі 12-18°, вдень 23-29°, на Закарпатті до 32°.

 

У Києві та області 26-27 червня без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.

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Теми: погода


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