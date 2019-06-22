Жара пока не спадает, но кое-где пройдут грозы

В воскресенье, 23 июня, в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр.

На остальной территории Украины 23 июня ожидается жаркая погода с температурой ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°; без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - преимущественно сухая и жаркая погода со слабым ветром и температурой ночью около 20°, днем ​​31-33°.

В Киевской области ночью без осадков, днем ​​отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем ​​29-34°.

В понедельник, 24 июня, в Винницкой, Житомирской, и в отдельных районах Киевской области днем ​​кратковременный дождь, гроза. На остальной территории Украины - без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем ​​29-34°.

25 июня осадков в Украине не ожидается, температура 25-30°, в северных областях 26-31°.

В Киеве и области - переменная облачность. Без осадков, лишь днем ​​24 июня в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 24 июня 29-34°, 25 июня 26-31°.

26-27 июня в Украине преимущественно без осадков. Температура в южной части ночью 18-23°, днем ​​30-35°, на остальной территории ночью 12-18°, днем ​​23-29°, на Закарпатье до 32°.

В Киеве и области 26-27 июня без осадков. Температура ночью 13-18°, днем ​​23-28°.