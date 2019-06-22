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Українці Білодід і Зантарая виграли "золото" на Європейських іграх-2019

Субота, 22 червня 2019, 18:35
Українці Білодід і Зантарая виграли золото на Європейських іграх-2019

Чемпіонка світу з дзюдо, українка Дар'я Білодід виграла перше "золото" на ІІ Європейських іграх, що проходять у Мінську (Білорусь).

18-річна Білодід виборола золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи, 24-річній росіянці Ірині Долговій, повідомляє Укрінформ

В іншому поєдинку за "золото" Європейських ігор столичний дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрівся з італійцем Маттео Медвесом і теж виборов найвищу нагороду. 

"Є золотий дубль Георгія Зантарая! Як і два роки тому, Георгій підтримав золотий почин Дар'ї та став триразовим чемпіоном Європи!", - повідомили у Федерації дзюдо України 22 червня. 

Європейські ігри стартували у Мінську напередодні і триватимуть до 30 червня, за цей час буде розіграно 200 комплектів нагород у 15 видах спорту. 

"Українська правда" в Threads

Теми: спортБілорусь
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