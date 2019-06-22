Украинка Билодид выиграла "золото" на Европейских играх-2019, одолев россиянку

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Суббота, 22 июня 2019, 18:35

Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид выиграла первое "золото" на II Европейских играх, проходящих в Минске (Беларусь).

18-летняя Билодид завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, нанеся поражение в финале действующей чемпионке Европы, 24-летней россиянке Ирине Долговой, сообщает Укринформ

В другом поединке за "золото" Европейских игр украинский дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) встретится с итальянцем Маттео Медвесом.

Европейские игры стартовали в Минске накануне и продлятся до 30 июня, за это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

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Темы: спорт Беларусь


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