Чемпионка мира по дзюдо, украинка Дарья Билодид выиграла первое "золото" на II Европейских играх, проходящих в Минске (Беларусь).

18-летняя Билодид завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 кг, нанеся поражение в финале действующей чемпионке Европы, 24-летней россиянке Ирине Долговой, сообщает Укринформ.

В другом поединке за "золото" Европейских игр украинский дзюдоист Георгий Зантарая (66 кг) встретился с итальянцем Маттео Медвесом и тоже выиграл золотую медаль.

"Есть золотой дубль Георгия Зантарая! Как и два года назад, Георгий поддержал золотой почин Дарьи и стал трехкратным чемпионом Европы!", - сообщили в Федерации дзюдо Украины 22 июня.

Европейские игры стартовали в Минске накануне и продлятся до 30 июня, за это время будет разыграно 200 комплектов наград в 15 видах спорта.