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Антикліматичні протести: У Німеччині поліція застосувала перцевий газ

Субота, 22 червня 2019, 20:05

Під час багатотисячної "антивугільної" акції протесту біля м.Ахена (Німеччина) між мітингарями та поліцією сталися сутички, правоохоронці застосувала сльозогінний газ. 

Про це повідомили організатори акції - громадський рух Ende Gelände, пише Укрінформ.

"Під час акцій протесту в районі рейнських бурових шахт активісти вийшли к місцю відкритого кар’єеру Гарзвайлер. Поліція застосувала перцевий газ", - йдеться у повідомленні. 

Поліція землі Північний Рейн-Вестфалія неодноразово попереджала протестувальників про небезпеку проведення акції біля кар’єру, де висота обриву сягає 40 метрів. 

Правоохоронці намагалися не допустити людей до місця видобутку, активісти проривалися через кордони.

За даними правоохоронців, у сутичках з демонстрантами поранено щонайменше 6 поліцейських.

 
 
фото - welt.de

Теми: Німеччинаекологіямітингиполіція
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