Антиклиматические протесты: В Германии полиция применила перечный газ

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Суббота, 22 июня 2019, 20:05

Во время многотысячной "антиугольной" акции протеста возле г.Ахен (Германия) между митингующими и полицией произошли столкновения, стражи порядка применили слезоточивый газ.

Об этом сообщили организаторы акции - общественное движение Ende Gelände, пишет Укринформ.

"Во время акций протеста в районе рейнских буровых шахт активисты вышли к месту открытого карьера Гарзвайлер. Полиция применила перечный газ", - говорится в сообщении.

 

Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия неоднократно предупреждала протестующих об опасности проведения акции возле карьера, где высота обрыва достигает 40 метров.

Правоохранители пытались не допустить людей к месту добычи, активисты прорывались через полицейский кордон. 

По данным правоохранителей, в столкновениях с демонстрантами ранены по меньшей мере 6 полицейских.

 
 
фото - welt.de

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Темы: Германия экология митинги полиция


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