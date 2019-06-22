Справа про держзраду: Януковича кличуть до суду на розгляд апеляції
Субота, 22 червня 2019, 22:59
Президента-втікача Віктора Януковича, засудженого за державну зраду до 13 років, викликають до Київського апеляційного суду на розгляд апеляційних скарг його захисників.
Повідомлення про виклик оприлюднено в офіційному виданні "Урядовий кур’єр", пише "Радіо Свобода".
Судове засідання відбудеться 15 липня.
Раніше захисники Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва. Згодом адвокати екс-президента подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.
Нагадаємо,
- Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 року після розстрілів на Майдані під час Революції Гідності, наразі він переховується в Росії.
- 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.
- Вирок не набрав чинності, оскільки його було оскаржено.
- Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.
- Підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.
- Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.
- Розглядати справу про держзраду суд почав навесні 2017 року.