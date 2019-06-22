Справа про держзраду: Януковича кличуть до суду на розгляд апеляції

Президента-втікача Віктора Януковича, засудженого за державну зраду до 13 років, викликають до Київського апеляційного суду на розгляд апеляційних скарг його захисників.

Повідомлення про виклик оприлюднено в офіційному виданні "Урядовий кур’єр", пише "Радіо Свобода".

Судове засідання відбудеться 15 липня.

Раніше захисники Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва. Згодом адвокати екс-президента подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

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