Справа про держзраду: Януковича кличуть до суду на розгляд апеляції

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Субота, 22 червня 2019, 22:59

Президента-втікача Віктора Януковича, засудженого за державну зраду до 13 років, викликають до Київського апеляційного суду на розгляд апеляційних скарг його захисників. 

Повідомлення про виклик оприлюднено в офіційному виданні "Урядовий кур’єр", пише "Радіо Свобода". 

Судове засідання відбудеться 15 липня.

Раніше захисники Януковича подали п’ять апеляційних скарг на вирок Оболонського райсуду Києва. Згодом адвокати екс-президента подали ще кілька скарг на ухвали цього ж суду, який відхилив заяви захисників.

Нагадаємо, 

  • Віктор Янукович втік з України у лютому 2014 року після розстрілів на Майдані під час Революції Гідності, наразі він переховується в Росії.
  • 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді та пособництві в агресивній війні.
  • Вирок не набрав чинності, оскільки його було оскаржено. 
  • Янукович назвав вирок незаконним і заперечує свою провину.
  • Підозру Януковичу оголосили у 2016 році, коли він свідчив у справі про розстріл Майдану.
  • Основою звинувачень стало звернення до президента Росії Володимира Путіна від 1 березня 2014 року, в якому український екс-президент нібито просив ввести в Україну війська.
  • Розглядати справу про держзраду суд почав навесні 2017 року.

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Теми: Янукович суд Київ


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