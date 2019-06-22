Дело о госизмене: Януковича зовут в суд на рассмотрение апелляции
311 просмотров
Суббота, 22 июня 2019, 22:59
Беглого президента Виктора Януковича, приговоренного за государственную измену к 13 годам, вызывают в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников.
Сообщение о вызове обнародован в официальном издании "Урядовый курьер", пишет "Радио Свобода".
Судебное заседание состоится 15 июля.
Ранее защитники Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского райсуда Киева. Позже адвокаты экс-президента подали еще несколько жалоб на постановления этого же суда, который отклонил заявления защитников.
Напомним,
- Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане во время Революции Достоинства, в настоящее время он скрывается в России.
- 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне.
- Приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован.
- Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
- Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал по делу о расстреле Майдана.
- Основой обвинений стало обращение к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести войска в Украину.
- Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua