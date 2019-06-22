Дело о госизмене: Януковича зовут в суд на рассмотрение апелляции

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Суббота, 22 июня 2019, 22:59

Беглого президента Виктора Януковича, приговоренного за государственную измену к 13 годам, вызывают в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников.

Сообщение о вызове обнародован в официальном издании "Урядовый курьер", пишет "Радио Свобода".

Судебное заседание состоится 15 июля.

Ранее защитники Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского райсуда Киева. Позже адвокаты экс-президента подали еще несколько жалоб на постановления этого же суда, который отклонил заявления защитников.

Напомним,

  • Виктор Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после расстрелов на Майдане во время Революции Достоинства, в настоящее время он скрывается в России.
  • 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в госизмене и пособничестве в агрессивной войне.
  • Приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован.
  • Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.
  • Подозрение Януковичу объявили в 2016 году, когда он свидетельствовал по делу о расстреле Майдана.
  • Основой обвинений стало обращение к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года, в котором украинский экс-президент якобы просил ввести войска в Украину. 
  • Рассматривать дело о госизмене суд начал весной 2017 года.

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Темы: Янукович суд Киев


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