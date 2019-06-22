Дело о госизмене: Януковича зовут в суд на рассмотрение апелляции

Беглого президента Виктора Януковича, приговоренного за государственную измену к 13 годам, вызывают в Киевский апелляционный суд на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников.

Сообщение о вызове обнародован в официальном издании "Урядовый курьер", пишет "Радио Свобода".

Судебное заседание состоится 15 июля.

Ранее защитники Януковича подали пять апелляционных жалоб на приговор Оболонского райсуда Киева. Позже адвокаты экс-президента подали еще несколько жалоб на постановления этого же суда, который отклонил заявления защитников.

Напомним,