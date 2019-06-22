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Росія обмежує свободу віросповідання у Криму - доповідь Держдепу

Субота, 22 червня 2019, 23:32

Влада РФ обмежує права і свободи членів релігійних меншин, чим порушує Конституцію у частині свободи віросповідання та рівних прав незалежно від релігійних переконань.

Про це йдеться у доповіді Держдепартаменту США про стан свободи релігій в світі, яку було оприлюднено напередодні.

У документі зазначається, що в окупованому Росією Криму російська влада "затримує, штрафує і ув'язнює членів релігійних меншин і релігійних організацій за "екстремізм".

Посилаючись на дані російської правозахисної організації "Меморіал", у Держдепі згадують "справу Хізб ут-Тахрір", в якій кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Рустем Абілтаров і Зеврі Абсеітов були засуджені до 17 і 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

"Усі вони були заарештовані у Криму в 2016 році за звинуваченням у приналежності до "Хізб ут-Тахрір" (забороненій в РФ релігійній організації - ред.) та "підготовці до насильницького повалення конституційного ладу", після чого були вивезені в Росію. За даними правозахисників, влада переслідує цих людей за їх опозицію російській окупації Криму ", - наголошується у доповіді.

Також, за даними "Меморіалу", влада РФ затримала 177 осіб, які визнані політв'язнями.

"Вони були заарештовані за релігійні переконання, більшість з них - мусульмани. ... Влада РФ проводила рейди у приватних будинках і місцях поклоніння релігійних меншин, притягала до відповідальності членів багатьох християнських конфесій та інших осіб за так звану незаконну місіонерську діяльність, посилаючись на антиекстремістський "закон Ярової". ... Релігійні меншини заявляють, що місцева влада використовує "пакет Ярової", вносячи релігійні тексти до списку заборонених", - йдеться у доповіді. 

При цьому російська влада "надає Руській православній церкві привілеї, які не надаються будь-якій іншій церкві або релігійним об'єднанням", зазначають у Держдепі.

Українська правда
Теми: РосіяКриманексіяправа людини
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