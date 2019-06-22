Россия ущемляет свободу вероисповедания в Крыму – доклад Госдепа

Власти РФ ущемляют права и свободы членов религиозных меньшинств, чем нарушают Конституцию в части свободы вероисповедания и равных прав независимо от религиозных убеждений.

Об этом идет речь в докладе Госдепартамента США о состоянии свободы религий в мире, обнародованном накануне.

В докумете отмечается, что в оккупированном Россией Крыму российские власти "задерживают, штрафуют и заключают в тюрьму членов религиозных меньшинств и религиозных организаций за предполагаемый экстремизм".

Ссылаясь на данные российской правозащитной организации "Мемориал", в Госдепе упоминают "дело Хизб ут-Тахрир", по которому крымские татары Ремзи Меметов, Энвер Мамутов, Рустем Абилтаров и Зеври Абсеитов были приговорены к 17 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Все они были арестованы в Крыму в 2016 году по обвинению в принадлежности к "Хизб ут-Тахрир" (запрещенной в РФ религиозной организации - ред.) и "подготовке к насильственному свержению конституционного строя", после чего были вывезены в Россию. По данным правозащитников, власти преследуют этих людей за их оппозицию российской оккупации Крыма", - отмечается в докладе.

Также, по данным "Мемориала", власти РФ задержали 177 человек, которые признаны политзаключенными.

"Они были арестованы за религиозные убеждения, большинство из них - мусульмане. ... Власти РФ проводили рейды в частных домах и местах поклонения религиозных меньшинств, привлекли к ответственности членов многих христианских конфессий и других лиц за предполагаемую незаконную миссионерскую деятельность, ссылаясь на антиэкстремистский "закон Яровой". ... Религиозные меньшинства заявляют, что местные власти используют "пакет Яровой", внося религиозные тексты в список запрещенных", - отмечается в докладе.

При этом российские власти "предоставляют Русской православной церкви привилегии, не предоставляемые какой-либо другой церкви или религиозным объединениям", отмечают в Госдепе.