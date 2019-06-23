У Запорізькій області група молодиків жорстоко побила двох поліцейських

У місті Василівка Запорізької області група молодих людей жорстоко побила двох поліцейських. Одного з нападників розшукують правоохоронці.

Про це повідомляє Департмент внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Старший дільничний офіцер поліції та старший слідчий, повертаючись після служби додому, зробили зауваження парубкові, який викинув на дорогу скляну пляшку.

У відповідь юнак почав нецензурно висловлюватися, а коли поліцейські представилися - почав поводитися ще зухваліше. Крім того, хлопець покликав до себе групу агресивно налаштованих осіб. За кілька хвилин на місце конфлікту під`їхав автомобіль, з якого вийшла група осіб", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що молодики напали на поліцейських, побили їх, забрали службові посвідчення, гроші, документи та зникли з місця злочину на автомобілі у невідомому напрямку.

"У результаті розбійного нападу поліцейські отримали тяжкі травми мозку, переломи кісток черепу та обличчя, травми очей та внутрішніх органів", - заявили у відомстві.

Правоохоронці встановили головних учасників нападу. Ними виявилися двоє рідних братів - місцеві жителі 1994 та 2003 років народження.

"Слідчі заочно оголосили їм підозри у вчиненні злочину та оголосили їх у розшук. Було отримано і дозвіл суду на затримання.

Молодшого з братів правоохоронці вже затримали і доставили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід", - повідомили у поліції.

Викрадені у потерпілих поліцейських речі виявили та вилучили. Старшого брата досі розшукують.