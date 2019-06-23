В Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских

В городе Васильевка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. Одного из нападавших разыскивают правоохранители.

Об этом сообщает Департмент внутренней безопасности Нацполиции.

"Старший участковый офицер полиции и старший следователь, возвращаясь после службы домой, сделали замечание молодому человеку, который выбросил на дорогу стеклянную бутылку.

В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще наглее. Кроме того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных лиц. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что молодые люди напали на полицейских, избили их, забрали служебные удостоверения, деньги, документы и скрылись с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении.

"В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов", - заявили в ведомстве.

Правоохранители установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев - местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

"Следователи заочно объявили им подозрение в совершении преступления и объявили их в розыск. Было получено и разрешение суда на задержание.

Младшего из братьев правоохранители уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - сообщили в полиции.

Похищенные у пострадавших полицейских вещи обнаружили и изъяли. Старшего брата до сих пор ищут.