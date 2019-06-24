У РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.

Про це повідомляє ТАСС.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових суперечок між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав Приходько.

Він також заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

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