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У РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну

Понеділок, 24 червня 2019, 04:56

Перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько заявив, що для збереження транзиту газу через Україну потрібно врегулювання судових спорів.

Про це повідомляє ТАСС.

"Що стосується транзиту російського газу через територію України, то ми готові його зберегти на економічно рентабельних умовах, але в разі справедливого врегулювання всіх судових суперечок між ПАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України", - сказав Приходько.

Він також заявив, що концепція "Північного потоку - 2", що нині будується, не передбачає припинення транзиту за діючими маршрутами і "це стосується як України, так і інших країн".

Нагадаємо:

  • 18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.
  • У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.
  • Росія, Україна та ЄС можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересняУкраїнська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГазпромНафтогазгаз
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