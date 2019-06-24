В РФ назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что для сохранения транзита газа через Украину нужно урегулирование судебных споров.

Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", - сказал Приходько.

Он также заявил, что концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран".

Напомним: