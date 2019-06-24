Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путіна не планують зустріч з Зеленським на саміті G20

Понеділок, 24 червня 2019, 07:10

У планах президента РФ Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Осаці на саміті "великої двадцятки".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "РІА Новини".

"У графіку немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо:

"Класно, що ці візити відбулися саме зараз. Потім будуть зустрічі в Осаці з Путіним", - сказав Клімкін, коментуючи проведені президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з лідерами Франції та Німеччини, які відбулися минулого тижня.

Теми: ЗеленськийПутінКлімкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Усі новини...
Зеленський
Вільнюс – це перемога. Бухарест був поразкою
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Зеленський пояснив, якими бачить умови вступу України до НАТО
Останні новини
14:41
Автовласникам готують трикратне підняття акцизу на автогаз: хто виграє війну лобістів
14:41
Норвегія оголосила про додаткову підтримку Україні: увійдуть засоби для ППО
14:40
У МВС попереджають про нову схему шахраїв: зловмисники створюють фейкові боти Kyivstar
14:11
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"
14:07
Урсула фон дер Ляєн: Наша оцінка закону про нацменшини в Україні – позитивна
13:58
Не лише "Венздей": Netflix показав, що найчастіше дивилися глядачі за перше півріччя 2023 року
13:48
відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ
13:43
Уряд дозволив приватизацію ще двох спиртзаводів: кошти підуть в держбюджет
13:39
мапаУ четвер в Україні йтиме сніг з дощем, в наступні дні − без опадів
13:34
Захисники стійко тримають оборону на Авдіївському та Мар'їнському напрямках – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: