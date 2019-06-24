У Путіна не планують зустріч з Зеленським на саміті G20

6865 переглядів
Понеділок, 24 червня 2019, 07:10

У планах президента РФ Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Осаці на саміті "великої двадцятки".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "РІА Новини".

"У графіку немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо:

"Класно, що ці візити відбулися саме зараз. Потім будуть зустрічі в Осаці з Путіним", - сказав Клімкін, коментуючи проведені президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з лідерами Франції та Німеччини, які відбулися минулого тижня.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський Путін Клімкін


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Баканов у Вашингтоні розповів про стратегічні послання Зеленського 22 червня 2019, 14:16
Війна не має стати звичним явищем – Зеленський 22 червня 2019, 12:32
Полонені Цукерберга 22 червня 2019, 06:00
Усі новини
Головні новини
Політв'язень Кремля перебуває в колонії Харкова, Мін'юст не коментує
Клімкін виклав у Facebook дипломатичні ноти, які не показав Зеленському
На Банковій закидали яйцями опудало Медведчука і принесли труну
Ар'єв – Зеленському: Не слід перекладати свій провал у ПАРЄ на інших
Усі новини
Лайфхаки

Робіть цих 10 речей зранку, щоб зарядитись позитивом на весь день

здоров'я

Варикоз – чому він виникає та що з цим робити

дослідження

Людина не дорослішає у 18