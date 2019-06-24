У Путіна не планують зустріч з Зеленським на саміті G20

У планах президента РФ Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Осаці на саміті "великої двадцятки".

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "РІА Новини".

"У графіку немає", - сказав Пєсков.

Нагадаємо:

Глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю 5 каналу повідомив, що Зеленський має намір поїхати в Осаку на саміт G20.

"Класно, що ці візити відбулися саме зараз. Потім будуть зустрічі в Осаці з Путіним", - сказав Клімкін, коментуючи проведені президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з лідерами Франції та Німеччини, які відбулися минулого тижня.