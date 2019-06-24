У Путіна не планують зустріч з Зеленським на саміті G20
У планах президента РФ Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Осаці на саміті "великої двадцятки".
Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє "РІА Новини".
"У графіку немає", - сказав Пєсков.
Нагадаємо:
- Глава МЗС України Павло Клімкін в інтерв'ю 5 каналу повідомив, що Зеленський має намір поїхати в Осаку на саміт G20.
"Класно, що ці візити відбулися саме зараз. Потім будуть зустрічі в Осаці з Путіним", - сказав Клімкін, коментуючи проведені президентом України Володимиром Зеленським зустрічі з лідерами Франції та Німеччини, які відбулися минулого тижня.
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