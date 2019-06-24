У Путина не планируют встречу с Зеленским на саммите G20

В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"В графике нет", - сказал Песков.

Напомним:

Глава МИД Украины Павел Климкин в интервью 5 каналу сообщил, что Зеленский намерен поехать в Осаку на саммит G20.

"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Затем будут встречи в Осаке с Путиным", - сказал Климкин, комментируя проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе