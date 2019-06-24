У Путина не планируют встречу с Зеленским на саммите G20

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Понедельник, 24 июня 2019, 07:10

В планах президента РФ Владимира Путина нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осаке на саммите "большой двадцатки".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

"В графике нет", - сказал Песков.

Напомним:

"Классно, что эти визиты состоялись именно сейчас. Затем будут встречи в Осаке с Путиным", - сказал Климкин, комментируя проведенные президентом Украины Владимиром Зеленским встречи с лидерами Франции и Германии, которые состоялись на прошлой неделе

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Темы: Зеленский Путин Климкин


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