Війна на сході: понад 30 обстрілів, окупанти зазнали втрат

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них вісім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 18 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- поблизу Павлополя – з міномету калібру 120 мм;

- чотири рази район населеного пункту Авдіївка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем;

- п’ять разів околиці Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- поблизу Пісків – з автоматичних гранатометів;

- неподалік Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету;

- двічі околиці Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- двічі район населеного пункту Широкине – з стрілецької зброї;

- біля Опитного – з стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 16 разів:

- район населеного пункту Шуми – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- околиці Південного – з автоматичних гранатометів;

- поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

- п’ять разів околиці Новолуганського – з артилерії 152 мм, мінометів 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- в районі населеного пункту Майорськ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- поблизу Новгородського – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поряд Щастя – з автоматичних гранатометів;

- в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;

- тричі околиці Кримського – з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За минулу добу три українських військовослужбовця отримали поранення. Військові зазначають, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 23 червня двох окупантів було знищено та ще двох поранено.

Від початку поточної доби, 24 червня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Водяне – з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї, а біля Авдіївки – з міномету калібру 120 мм.