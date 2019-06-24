Кінотеатри Грузії відмовилися від фільмів російською мовою

Найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту.

Про це повідомляє портал "Грузія Online".

Відзначається, що показ російськомовних сеансів (фільмів з російським перекладом) призупинили з 20 червня.

У Cavea повідомили, що дане рішення прийняте в зв'язку з подіями, що розвиваються в останні дні. За їх словами, це є проявом солідарності до учасників антиокупаційної акції.

У компанії не уточнюють, чи надовго скасовані російськомовні сеанси і чи будуть вони взагалі продовжені.

Повідомляється, що Cavea – найбільша мережа кінотеатрів в Грузії.

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