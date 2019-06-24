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Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке

Понедельник, 24 июня 2019, 08:17

Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.

Об этом сообщает портал "Грузия Online".

Отмечается, что показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) приостановлен с 20 июня.

В Cavea сообщили, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.

В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.

Сообщается, что Cavea – самая большая сеть кинотеатров в Грузии.   

Напомним:

  • Из-за скандала с российскими депутатами, которые появились в грузинском парламенте, 20 июня вечером в Тбилиси начались массовые протесты.
  • Оппозиция выдвинула требование об отставке спикера, глав МИД и пограничной службы, а впоследствии попыталась взять штурмом парламент.
  • Во время столкновений под парламентом Грузии пострадали 240 человек, более сотни до сих пор находятся в больницах.
  • 21 июня на фоне роста напряженности в отставку подал спикер грузинского парламента, однако вечером протесты под парламентом возобновились.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрузияРосcиякино
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