Кинотеатры Грузии отказались от фильмов на русском языке

Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста.

Об этом сообщает портал "Грузия Online".

Отмечается, что показ русскоязычных сеансов (фильмов с русским переводом) приостановлен с 20 июня.

В Cavea сообщили, что данное решение было принято в связи с событиями, развивающимися в последние дни. По их словам, это является проявлением солидарности к участникам антиоккупационной акции.



В компании не уточняют, надолго ли отменены русскоязычные сеансы и будут ли они вообще продолжены.



Сообщается, что Cavea – самая большая сеть кинотеатров в Грузии.

Напомним: