Шматок мосту звалився на автівку в Києві, Кличко вже покарав винного
На Осокорках у Києві від шляхопроводу відвалився шматок і впав на автомобіль, який проїжджав під ним.
Про це повідомляє у Facebook "Київ оперативний".
"Частина шляхопроводу на Осокорках вирішила відокремитися і впасти в безодню (на проїжджаючий автомобіль Renault). Мабуть, втомився ще один", - розповідає ресурс.
Судячи з фотографій, аварія сталася під мостом через проспект Миколи Бажана біля станції метро "Осокорки". У "Рено" сильно пошкоджена передня частина.
Про постраждалих не йдеться.
За даними прес-служби Київміськадміністрації, через цю подію мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея.
"Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу", - сказав міський голова.
Кличко нагадав, що Котлубей повинен був вчасно обстежувати об’єкти, за належний стан яких відповідає, і надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем.
"Я звільняю виконувача обов’язків директора КП "Київавтошляхміст" за недбале ставлення до своїх обов’язків", – зазначив мер.
Кличко також доручив департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в Києві.
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