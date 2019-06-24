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Шматок мосту звалився на автівку в Києві, Кличко вже покарав винного

Понеділок, 24 червня 2019, 13:56

На Осокорках у Києві від шляхопроводу відвалився шматок і впав на автомобіль, який проїжджав під ним.

Про це повідомляє у Facebook "Київ оперативний".

"Частина шляхопроводу на Осокорках вирішила відокремитися і впасти в безодню (на проїжджаючий автомобіль Renault). Мабуть, втомився ще один", - розповідає ресурс.

Судячи з фотографій, аварія сталася під мостом через проспект Миколи Бажана біля станції метро "Осокорки". У "Рено" сильно пошкоджена передня частина.

Про постраждалих не йдеться.

За даними прес-служби Київміськадміністрації, через цю подію мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства "Київавтошляхміст" Дмитра Котлубея.

"Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу", - сказав міський голова.

Кличко нагадав,  що Котлубей повинен був вчасно обстежувати об’єкти, за належний стан яких відповідає, і надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем.

"Я звільняю виконувача обов’язків директора КП "Київавтошляхміст" за недбале ставлення до своїх обов’язків", – зазначив мер.

Кличко також доручив департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в Києві.

Теми: ДТПавтоКиївнадзвичайна подія
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