Кусок моста рухнул на автомобиль в Киеве, кличко уже наказал виновного
На Осокорках в Киеве от путепровода отвалился кусок и упал на автомобиль, проезжавший под ним.
Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".
"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал ещё один", - рассказывает ресурс.
Судя по фотографиям, авария произошла под мостом через проспект Николая Бажана возле станции метро "Осокорки". У "Рено" сильно повреждена передняя часть.
О пострадавших информации нет.
По данным пресс-службы Киевгорадминистрации, из-за этого происшествия мэр Киева Виталий Кличко уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.
"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которое проезжало под мостом. Я считаю, что виновен в этом балансодержатель путепровода", - сказал городской голова.
Кличко напомнил, что Котлубей должен был вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах.
"Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", - отметил мэр.
Кличко также поручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве.