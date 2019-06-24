На Осокорках в Киеве от путепровода отвалился кусок и упал на автомобиль, проезжавший под ним.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал ещё один", - рассказывает ресурс.

Судя по фотографиям, авария произошла под мостом через проспект Николая Бажана возле станции метро "Осокорки". У "Рено" сильно повреждена передняя часть.

О пострадавших информации нет.

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">​</span>

По данным пресс-службы Киевгорадминистрации, из-за этого происшествия мэр Киева Виталий Кличко уволил и.о. директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

"Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на авто, которое проезжало под мостом. Я считаю, что виновен в этом балансодержатель путепровода", - сказал городской голова.

Кличко напомнил, что Котлубей должен был вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах.

"Я увольняю исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" за халатное отношение к своим обязанностям", - отметил мэр.

Кличко также поручил департаменту транспортной инфраструктуры КГГА обследовать все искусственные сооружения в Киеве.