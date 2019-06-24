Кусок моста рухнул на автомобиль в Киеве

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Понедельник, 24 июня 2019, 10:59

На Осокорках в Киеве от путепровода отвалился кусок и упал на автомобиль, проезжавший под ним.

Об этом сообщает в Facebook "Киев оперативный".

"Часть путепровода на Осокорках решила отделиться и упасть в бездну (на проезжающий автомобиль Renault). Видимо, устал ещё один", - рассказывает ресурс.

Судя по фотографиям, авария произошла под мостом через проспект Николая Бажана возле станции метро "Осокорки". У "Рено" сильно повреждена передняя часть.

О пострадавших информации нет.

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Темы: ДТП авто Киев чрезвычайное происшествие


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