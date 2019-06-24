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За рішенням Путіна в російській армії – раптова перевірка

Понеділок, 24 червня 2019, 11:11

У Росії почалася раптова перевірка боєготовності у військах і силах Центрального військового округу.

Про це повідомив міністр оборони РФ генерал армії Сергій Шойгу у понеділок на нараді з керівним складом ЗС РФ, передає ТАСС.

Перевірка проводиться за рішенням президента Володимира Путіна як верховного головнокомандувача Збройних сил Росії.

"Сьогодні відповідно до рішення верховного головнокомандувача Збройними силами РФ розпочато раптову перевірку військ і сил Центрального військового округу", – повідомив Шойгу.

Він розповів, що за задумом раптової перевірки з 06:00 за Москвою у повному складі приводяться у вищий ступінь бойової готовності органи військового управління Центрального військового округу, частина військ і сил Південного і Східного військових округів, окремі з'єднання Повітряно-десантних військ, дальньої й військово-транспортної авіації.

Також до перевірки залучаються деякі з'єднання центрального підпорядкування.

"Даний захід спрямовано на оцінку здатності збройних вил забезпечити військову безпеку в Центральноазіатському регіоні, де зберігаються серйозні загрози терористичного характеру", – сказав голова російського Міноборони.

Ще однією метою заходу, за його словами, є "визначення ступеня підготовленості військ і сил до участі в майбутньому найважливішому навчальному заході цього року – стратегічних командно-штабних навчаннях "Центр-2019".

Шойгу зазначив, що раптова перевірка військ ЦВО триватиме до 28 червня, буде проведено понад 50 навчань на більш ніж 35 полігонах.

Теми: РосіяПутін
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