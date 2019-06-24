По решению Путина в российской армии – внезапная проверка

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Понедельник, 24 июня 2019, 11:11

В России началась внезапная проверка боеготовности в войсках и силах Центрального военного округа.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник на совещании с руководящим составом ВС РФ, передает ТАСС.

Проверка проводится по решению президента Владимира Путина как верховного главнокомандующего Вооруженных сил России.

"Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа", – сообщил Шойгу.

Он рассказал, что по замыслу внезапной проверки с 06:00 по Москве в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

"Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных вил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера", – сказал глава российского Минобороны.

Еще одной целью мероприятия, по его словам, является "определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года – стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".

Шойгу отметил, что внезапная проверка войск ЦВО продлится до 28 июня, будет проведено более 50 учений на более чем 35 полигонах.

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Темы: Росcия Путин


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