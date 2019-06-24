ДБР допитало Шуфрича і Німченка, які скаржаться на Порошенка і Ко

Держбюро розслідувань допитало народних депутатів з "Опоблоку" Василя Німченка і Нестора Шуфрича в межах їхнього депутатського звернення про те, що екс-президент Петро Порошенко, глава Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман захопили владу в країні.

Про це розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР в понеділок.

"Заявники в цій справі - Німченко і Шуфрич - допитані. Проводиться розслідування, плануються інші допити", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, близько місяця тому в ДБР надійшло депутатське звернення від Німченка і Шуфрича, в якому вони стверджують, що Порошенко, Парубій і Гройсман, "діючи спільно, в змові, з прямим умислом на захоплення неконституційним і незаконним способом державної влади ... вдалися до зловживання службовим становищем і прямого порушення конституційних норм".

З точки зору Німченка і Шуфрича, в момент призначення Гройсмана прем'єром в парламенті була відсутня коаліція, сформована відповідно до вимог Конституції. Депутати вважають це прямим порушенням Основного закону і кримінальним правопорушенням і просять ДБР вважати їх звернення повідомленням про скоєння злочину і внести відповідні матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься визначення Шевченківського районного суду Києва від 7 червня, яке за скаргою Німченко зобов'язує ДБР відкрити провадження щодо вчинення злочинів вищими посадовими особами держави, передбачених ч.1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.