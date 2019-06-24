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ГБР допросило Шуфрича и Нимченко, которые жалуются на Порошенко и Ко

Понедельник, 24 июня 2019, 11:43

Госбюро расследований допросило народных депутатов из "Оппоблока" Василия Нимченко и Нестора Шуфрича в рамках их депутатского обращения о том, что экс-президент Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман захватили власть в стране.

Об этом рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в ГБР в понедельник.

"Заявители в данном деле – Нимченко и Шуфрич – допрошены. Проводится расследование, планируются другие допросы", - говорится в сообщении.

Как известно, около месяца назад в ГБР поступило депутатское обращение от Нимченко и Шуфрича, в котором они утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти ... прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в парламенте отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Конституции. Депутаты считают это прямым нарушением Основного закона и уголовным правонарушением и просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

В Едином государственном реестре судебных решений содержится определение Шевченковского районного суда Киева от 7 июня, которое по жалобе Нимченко обязывает ГБР открыть производство относительно совершения преступлений высшими должностными лицами государства, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

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Темы: ГБРПорошенкоШуфричдопрос
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