Синоптики розповіли, де в Україні буде найспекотніше, а де – похолодає

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Понеділок, 24 червня 2019, 11:55

У найближчу добу у південно-східній частині України пануватиме спека, часом очікується дощ і грози, у північно-західній частині температура трохи знизиться, опади малоймовірні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що в південній частині, вночі місцями і в центральних, східних і прикарпатських областях короткочасні дощі, грози, на півдні подекуди град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°, в західних областях 11-17°; вдень 24-29°, у південній та східній частині 30-34°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Повідомляється, що 26 червня - без опадів, лише вночі в південній частині окремі грозові дощі. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, на півдні 18-23°; днем 28-33°, в західних і північних областях 23-28°.

У Києві - без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

24 червня о 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 25-28°, в Дніпрі в межах Києва 26°.

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Теми: погода


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