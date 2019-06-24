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Синоптики рассказали, где в Украине будет жара, а где – похолодает

Понедельник, 24 июня 2019, 11:55

В ближайшие сутки в юго-восточной части Украины будет царить жара, временами ожидается дождь и грозы, в северо-западной части температура немного снизится, осадки маловероятны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в южной части, ночью местами и в центральных, восточных и прикарпатских областях кратковременные дожди, грозы, на юге местами град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, в западных областях 11-17°; днем 24-29°, в южной и восточной части 30-34°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем ​​27-29°.

Сообщается, что 26 июня - без осадков, лишь ночью в южной части отдельные грозовые дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, на юге 18-23°; днем 28-33°, в западных и северных областях 23-28°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем ​​26-28°.

24 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 25-28°, в Днепре в пределах Киева 26°.

Темы: погода
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