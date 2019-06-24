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Відновив, подав, розвіяв – у Зеленського похвалились його досягненнями за місяць

Понеділок, 24 червня 2019, 13:21

Команда Володимира Зеленського оприлюднила список досягнень чинного президента за перший місяць роботи на посаді.

Відео-перелік 20 "перемог" оприлюднили на сторінці команди у Facebook.

Серед досягнень президента називають те, що він відновив повноцінну роботу консультаційної групи у Мінську; запевнив міжнародних партнерів, що курс України на європейську інтеграцію незмінний; отримав від європейських лідерів підтримку позиції України щодо звільнення полонених та санкційного тиску на Росію; домовився про відновлення нормандського формату переговорів і дав чітко зрозуміти, що переговорів з сепаратистами не буде. 

Також повідомляється, що президент подав до Верховної Ради 16 законопроектів, які обіцяв під час передвиборчої  кампанії.

Щоправда, три з них ("всеохоплюючий" закон про імпічмент; закон про покарання за незаконне збагачення чиновників, який передбачає конфіскацію неправомірно нажитого майна, та законопроект про скасування формули Роттердам + і її перетворення на Роттердам мінус) – винесли як три окремі досягнення.

Також у звіті про зроблену Зеленським роботу згадується те, що він розпустив Раду 8 скликання і почав процес "масштабного перезавантаження" системи влади; розпочав перезапуск судової реформи; презентував інвесторам стратегію відновлення Донбасу, починаючи з деокупованих територій, і розвіяв міфи про дефолт.

"Залучив великий бізнес до вирішення значущих соціальних проблем (закупка швидких для лікарень, придбання житла для сімей полонених моряків) без зворотних обіцянок і зобов’язань від влади", - повідомляє команда Зеленського.

Також зазначається, що президент змусив погасити заборгованість із зарплати шахтарям; скасував обов’язковість шкільної форми; скасував драконівські штрафи за порушення правил роботи з готівкою, якими обкладали бізнес з 1995 року; остаточно врегулював використання мигалок та відкрив вулицю Банкову для людей.

Окремим досягненням Зеленського за перший місяць роботи його команда називає те, що президент встановив нову норму звернення до глави держави – на ім'я.   

Українська правда

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Теми: Зеленський
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