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Возобновил, подал, развеял – у Зеленского похвастались его достижениями за месяц

Понедельник, 24 июня 2019, 13:21

Команда Владимира Зеленского обнародовала список достижений действующего президента за первый месяц работы в должности.

Видео-перечень 20 "перемог" обнародовали на странице команды в Facebook.

Среди достижений президента называют то, что он восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске; заверил международных партнеров, что курс Украины на европейскую интеграцию неизменный; получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины относительно освобождения пленных и санкционного давления на Россию; договорился о возобновлении нормандского формата переговоров и дал понять, что переговоров с сепаратистами не будет.

Также сообщается, что президент подал в Верховную Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании.

Правда, три из них ("всеобъемлющий" закон об импичменте; закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества, и законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращения в Роттердам минус) – вынесли как три отдельныx достижения.

Также в отчете о проделанной Зеленским работе упоминается то, что он распустил Раду 8 созыва и начал процесс "масштабной перезагрузки" системы власти; начал перезапуск судебной реформы; представил инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий, и развеял мифы о дефолте.

"Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти", - сообщает команда Зеленского.

Также отмечается, что президент заставил погасить задолженность по зарплате шахтерам; отменил обязательность школьной формы; отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми обкладывали бизнес с 1995 года; окончательно урегулировал использование мигалок и открыл улицу Банковую для людей.

Отдельным достижением Зеленского за первый месяц работы его команда называет то, что президент установил новую норму обращение к главе государства – по имени.

Украинская правда
Темы: Зеленский
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