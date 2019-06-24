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Аеропорт "Київ" закриють у вересні на 10 днів

Понеділок, 24 червня 2019, 13:50

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського припинить прийом/відправлення рейсів з 2 по 12 вересня у зв'язку з ремонтом злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу аеропорту.

Аеродром буде закрито у зв'язку з ремонтом з 9-ї ранку 2 вересня до 9-ї ранку 12 вересня.

Компанія "Майстер-Авіа", яка управляє аеропортом, уже почала повідомляти авіаперевізникам про те, що на час проведення робіт вони можуть тимчасово передислокуватися в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ).

Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського розташований у діловому центрі столиці за 7 км від її центру. За кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає друге місце в Україні.

В аеропорту розташовано три термінали загальною площею 21 тисяча кв. м.

Окремий термінал для бізнес-авіації "В" входить до системи FBO. Злітно-посадкова смуга аеропорту дає можливість приймати повітряні судна типу B-737, A-320.

За підсумками 2018 року аеропорт обслужив 2,812 млн пасажирів, що на 52% вище за показник 2017 року. Кількість рейсів сягнула 30,248 тис. (на 30,1% більше).

Теми: авіаКиїв
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