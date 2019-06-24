Аэропорт "Киев" закроют в сентябре на 10 дней

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Понедельник, 24 июня 2019, 13:50

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского прекратит прием/отправку рейсов со 2 по 12 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Аэродром будет закрыт в связи с ремонтом с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по кв.

Управляющая аэропортом компания "Мастер-Авиа" уже начала уведомлять авиаперевозчиков о том, что на время проведения работ они могут временно передислоцироваться в международный аэропорт "Борисполь" (Киев).

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от его центра. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тысяча кв. м.

Отдельный терминал для бизнес-авиации "В" входит в систему FBO. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

По итогам 2018 года аэропорт обслужил 2,812 млн пассажиров, что на 52% выше показателя 2017 года. Количество рейсов составило 30,248 тыс. (на 30,1% больше)

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Темы: авиа Киев


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