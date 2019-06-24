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Зеленський узяв собі радником митця

Понеділок, 24 червня 2019, 14:19

Президент Володимир Зеленський призначив своїм позаштатним радником митця, кандидата в народні депутати від партії "Слуга народу" Гео Лероса.

Відповідний указ від 24 чеврня оприлюднено на сайті глави держави.

Лерос – київський режисер, арт-куратор, ініціатор створення низки столичних муралів. Творець проектів City-Art та Art United U. Він має номер 23 у списку "Слуги народу".

 

Сам Лерос уже відреагував на призначення у Facebook: він пише, що буде ініціювати серію зустрічей Зеленського з людьми мистецтва.

"Перше що я хочу ініціювати, це якийсь "обід з Президентом" раз на місяць. Це серія зустрічей з людьми з різних сфер, які формують культурний імідж країни на світовій арені. Це режисери, архітектори, художники, кінооператори, українські дизайнери, музиканти, креативники, організатори фестивалів, люди які борються за збереження культурної спадщини (включаючи будівлі епохи модернізму і мозаїки) та інші.. Завдяки цим сферам/людям світ отримує позитивний меседж про нашу країну", - написав Лерос.

Українська правда
Теми: Зеленський
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