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Зеленский взял себе советником режиссера

Понедельник, 24 июня 2019, 14:19

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником куратора художественных проектов, кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Гео Лероса.

Соответствующий указ от 24 чеврня обнародован на сайте главы государства.

Лерос - киевский режиссер, арт-куратор инициатор создания ряда столичных муралов. Создатель проектов City-Art и Art United U. Он имеет номер 23 в списке "Слуги народа".

 

Сам Лерос уже отреагировал на своїй странице в Facebook: они пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства.

"Первое что я хочу инициировать, это некий "обед с Президентом" раз в месяц. Это серия встреч с людьми из разных сфер, которые формируют культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди которые борются за сохранение культурного наследия (включая здания эпохи модернизма и мозаики) и другие.. Благодаря этим сферам/людям мир получает положительный меседж о нашей стране", – написал Лерос.

Украинская правда

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Темы: Зеленский
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