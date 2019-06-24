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МЗС Франції назвало умови повернення РФ до ПАРЄ: про Україну ані слова

Понеділок, 24 червня 2019, 14:50

Держсекретарка МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален впевнена, що для виконання вимог ПАРЄ Росія має заплатити внесок і допустити комісара РЄ з прав людини на свою територію, не назвавши зміну політики щодо України у переліку вимог.

Про це вона заявила у залі ПАРЄ, відповідаючи на запитання українського депутата Олексія Гончаренка, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи можливість зняття санкційного тиску з РФ, Амелі де Моншален нагадала, що Рада Європи вже зробила кілька поступок російській владі, щоби дозволити повернення російської делегації до Страсбурга, але заявила, що чекає на зустрічні кроки Москви.

Однак серед кроків, які має зробити РФ, не знайшлося згадки про російську політику щодо України.

"(Європейською стороною) жести робляться, але цього недостатньо. Друга сторона має також зробити свою частину роботи – оплатити внески, а також погодитися що комісар за прав людини зможе без затримок виїзжати у будь-яке місце Росії. І це має бути вирішене у найближчі дні", - заявила вона.

Дипломатка наголосила, що вважає за необхідне відновлення російської делегації у правах, бо це, за її словами, допоможе простим росіянам, які мають зберегти можливість звертатися до Європейського суду з прав людини (це можливість зникне, якщо Росія одного дня вирішить вийти з Ради Європи. - ЄП). "Ми маємо враховувати інтереси всіх, включаючи росіян, їхні права не мають порушуватися. Прості росіяни не можуть стати заручником політичних розбіжностей", - заявила представниці керівництва МЗС Франції.

Під "політичними розбіжностями", судячи з контексту, вона мала на увазі українсько-російський конфлікт.

Окрім вирішення фінансового питання та відновлення моніторингу за порушенням прав громадян всередині Росії інших вимог на адресу РФ не пролунало.

Про необхідність звільнення українців, полонених Росією (про це, зокрема, питав у неї Гончаренко), Амелі де Моншален згадала лише поза контекстом Ради Європи. За її словами, президент Франції Макрон піднімає цю тему на переговорах із Путіним.

Нагадаємо, на цій сесії ПАРЄ розгляне питання про зняття санкційного тиску з росіян.

У понеділок ПАРЄ вже відхилила пропозиції про проведення дебатів щодо порушень принципів РЄ з боку Росії.

Детальніше про це – у статті "Руйнівники Ради Європи: як зупинити західні столиці від фатального подарунка Кремлю".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосіяФранціяУкраїна
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