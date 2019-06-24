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МИД Франции назвал условия возвращения РФ в ПАСЕ: об Украине ни слова

Понедельник, 24 июня 2019, 14:50

Госсекретарь МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален уверена, что для выполнения требований ПАСЕ Россия должна заплатить взнос и допустить комиссара СЕ по правам человека на свою территорию, не упомянув изменение политики в отношении Украины в перечне требований.

Об этом она заявила в зале ПАСЕ, отвечая на вопрос украинского депутата Алексея Гончаренко, сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Комментируя возможность снятия санкционного давления с РФ, Амели де Моншален напомнила, что Совет Европы уже сделал несколько уступок российской власти, чтобы позволить возвращение ее делегации в Страсбург, но заявила, что ждет встречных шагов Москвы.

Однако среди шагов, которые должен сделать РФ, не нашлось упоминания о российской политике в отношении Украины.

"(Европейской стороной) жесты делаются, но этого недостаточно. Вторая сторона также должна сделать свою часть работы - заплатить взносы, а также согласиться, что комиссар по правам человека сможет без задержек выезжать в любое место России. И это должно быть решено в ближайшие дни", - заявила она.

Дипломатка подчеркнула, что считает необходимым восстановление российской делегации в правах, потому что это, по ее словам, поможет простым россиянам, которые должны сохранить возможность обращаться в Европейский суд по правам человека (это возможность исчезнет, ​​если Россия однажды решит выйти из Совета Европы. - ЕП). "Мы должны учитывать интересы всех, включая россиян, их права не должны нарушаться. Простые россияне не могут стать заложником политических разногласий", - заявила представительницы руководства МИД Франции.

Под "политическими разногласиями", судя по контексту, она имела в виду украинско-российский конфликт.

Кроме решения финансового вопроса и восстановления мониторинга нарушений прав граждан внутри России и других требований в адрес РФ не прозвучало.

По поводу необходимости освобождения украинцев, находящихся в заключении в России (об этом, в частности, спрашивал у нее Гончаренко), Амели де Моншален упомянула только вне контекста Совета Европы. По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон поднимает эту тему на переговорах с Путиным.

Подробнее о ситуации в ПАСЕ читайте в статье: "Разрушители Совета Европы: как остановить западные столицы от рокового подарка Кремлю".

Темы: ПАСЕРосcияФранцияУкраина
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